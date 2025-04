Wielkie zmiany w "The Elder Scrolls Online! Wszystkie nowości w jednym miejscu

Lepsza wydajność i grafika

Nadchodzi nowy sezon – Seasons of the Worm Cult

Subklasy – nowy sposób tworzenia bohatera

Wydarzenie społecznościowe na lato

Przyszłość – remiksy sezonów

Już pod koniec 2024 roku zapowiedziano odejście od corocznych, dużych dodatków fabularnych na rzecz modelu sezonowego. Teraz wiemy już, co to dokładnie oznacza. Jak ogłosił Matt Firor, dyrektor gry, w 2025 roku ESO będzie oferować nazwane sezony trwające trzy lub sześć miesięcy, zawierające nowe historie, wydarzenia, przedmioty w sklepie, lochy i wiele więcej.Jednym z pierwszych ogłoszeń była poprawa wydajności w rozgrywce PvP w Cyrodiil oraz wizualny lifting początkowych lokacji. Gracze mogą spodziewać się ulepszonych tekstur, większego kontrastu, nowych roślin i lepiej zdefiniowanych struktur – wszystko po to, by urealnić świat gry, która ma już ponad dekadę na karku.Główna fabuła podstawowej wersji gry doczeka się kontynuacji! Nowa opowieść skupi się na powrocie zagrożenia ze strony Molag Bala i nadchodzącej inwazji z Coldharbour. Sezon zatytułowany Seasons of the Worm Cult wystartuje 2 czerwca na PC/Mac i 18 czerwca na konsolach. Prolog fabularny jest już dostępny.W nowej przygodzie zmierzymy się z Zakonem Czarnego Robaka, który próbuje terraformować Nirn i pogrążyć świat w ciemności. Gracze odwiedzą wyspę Solstice, spotkają znanych bohaterów (w tym Razum-dara i Skordo the Knife) i stawią czoła siłom zła. Wśród nowości znajdzie się także 12-osobowy trial Ossein Cage, w którym zadaniem graczy będzie zniszczenie daedrycznego artefaktu pochłaniającego ból.W czerwcu w ESO zadebiutuje system subklas, który pozwoli graczom swobodnie łączyć linie umiejętności z różnych klas (o ile posiadają do nich dostęp). To duży krok w stronę większej personalizacji postaci, bez konieczności tworzenia nowych bohaterów.Latem 2025 roku w grze pojawi się nowe wydarzenie społecznościowe, w którym gracze z danego serwera będą wspólnie pracować nad zniszczeniem olbrzymiego muru odgradzającego wschodnią część Solstice. Aby osiągnąć sukces, gracze będą musieli wspólnie pokonać kolejne fazy fabularne oraz stawić czoła potężnym przeciwnikom. Choć nie będzie to rywalizacja między serwerami, ZeniMax zachęca społeczność do współpracy i sprawdzenia, kto jako pierwszy pokona Kult Robaka.Na zakończenie ogłoszono również, że w przyszłości pojawią się tzw. “remiksy sezonów”, które przywrócą znane wyzwania i motywy z poprzednich aktualizacji. Szczegóły poznamy w kolejnych miesiącach.