Gutek Film zaprasza na ucztę kinomana w Polsat Box Go

Pełnometrażowy debiut Celine Song okazał się objawieniem amerykańskiego kina niezależnego. Film zdobył w tym roku m.in. dwie nominacje do Oscara (w tym dla najlepszego filmu), pięć nominacji do Złotego Globu oraz dwie statuetki Independent Spirit. " Poprzednie życie " to poetycki melodramat o parze przyjaciół z dzieciństwa, którzy spotykają się niespodziewanie po dwóch dekadach. Nora jest mężatką, a Hae Sung - świeżo upieczonym singlem. W ich głowach nie przestaje kołatać pytanie "co by było gdyby?". W naszej recenzji pisaliśmy: