Gwiazda "50 twarzy Greya" dołącza do uniwersum Spider-Mana w Sony

"Madame Web" - co wiemy o filmie?

Kim jest Madame Web?

Zwiastun filmu "Morbius" od scenarzystów "Madame Web"

Sony jest coraz bliżej rozpoczęcia prac nad kolejnym widowiskiem w uniwersum Spider-Mana . Tym razem chodzi o " Madame Web ". Właśnie dowiedzieliśmy się, że Dakota Johnson (" Pięćdziesiąt twarzy Greya ", " Córka ") prowadzi rozmowy w sprawie zagrania tytułowej bohaterki. Madame Web " jest jednym z całej masy komiksowych widowisk rozwijanych przez studio Sony. Projekt został formalnie ogłoszony w 2019 roku. Jego scenarzystami są Matt Sazama Burk Sharpless . Obaj panowie są już od dłuższego czasu związani z SSU. To oni przygotowali fabułę widowiska " Morbius ", które trafi do kin w kwietniu.Wiemy również, że za kamerą stanie serialowa weteranka S.J. Clarkson . Ma na swoim koncie m.in. dwa odcinki do serialu Marvela i Netfliksa " Jessica Jones ".Na razie nie ujawniono żadnych szczegółów dotyczących fabuły. Angaż Dakoty Johnson może jednak oznaczać, że twórcy zamierzają odejść od kanonicznego wizerunku Madame Web.Madame Web pojawiła się na kartach komiksów Marvela w 1980 roku. Kanonicznie Cassandra Webb jest niewidomą starszą kobietą podtrzymywaną przy życiu przez niezwykle skomplikowany system urządzeń przypominający pajęczą sieć. Bohaterka potrafi przepowiadać przyszłość i wpływać na myśli osób przebywających w jej otoczeniu. Na życie zarabia jako wróżka. Swego czasu Peter Parker skorzystał z jej pomocy.W 2010 roku Marvel zaprezentował następczynię Madame Web. Została nią Julia Carpenter, która wcześniej była Spider-Woman. Kiedy oryginalna Madame Web została śmiertelnie ranna, przeniosła swoje paranormalne moce właśnie na Julię.Przypominamy o trwającym głosowaniu w naszym corocznym plebiscycie NAGRODY FILMWEBU 2022 TUTAJ znajdziecie nominacje w 13 kategoriach. Wybierzcie najlepszych!