Gwiazda "Trzynastu powodów" z tytułową rolą w "Batgirl"?

Jak zapewne pamiętacie, jednym z wielu, naprawdę wielu projektów komiksowych planowanych przez Warner Bros. jest. Portal We Got This Covered donosi, że wie, kto ma szansę na angaż. To rozchwytywana od czasu serialuBat-Girl pojawiła się na kartach komiksów DC w 1961 roku. Była nią wtedy Betty Kane, która działała w kostiumie superbohaterki jako pomocnica Batwoman. Za prawdziwy początek Batgirl uznaje się jednak rok 1967 i komiks "The Million Dollar Debut of Batgirl!". W tej wersji za kostiumem Dziewczyny Nietoperza kryła się Barbara Gordon, czyli córka komisarza policji Jima Gordona. I to właśnie ta wersja heroiny ma pojawić się w kinowym widowisku.Pierwotnie zamiał odpowiadać Joss Whedon . Reżyser zrezygnował jednak, uznając, że nie czuje się na siłach, by oddać na dużym ekranie sprawiedliwość bohaterce. Jego miejsce zajęła w ubiegłym roku Christina Hodson , współscenarzystka. Od tamtej pory wokół projektu panowała cisza.WGTC zastrzega, że udział Langford nie jest wcale pewny. Jest bowiem zaledwie jedną z kandydatek do roli. Portal nie ujawnia na razie nazwisk jej konkurentek.