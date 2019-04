Gwiazda horroru "Zombie express" w widowisku Marvela?

Getty Images © Han Myung-Gu

Latem mają podobno ruszyć zdjęcia do nowej produkcji Marvela,. Studio dopina jeszcze obsadę. Do ekipy dołączył właśnie pewien koreański aktor i wciąż trwają poszukiwania kogoś, kto zagra niejakiego "Jamesa".Do roli "Jamesa" producenci szukają homoseksualnego bądź biseksualnego aktora azjatyckiego pochodzenia w wieku dwudziestukilku lat. Podobno faworytem jest obecnie Conrad Ricamora znany z serialuDo obsady dołączył zaś Koreańczyk Ma Dong-seok (na zdjęciu), znany m.in. z horroruW obsadzie są już podobno Angelina Jolie (która ma zagrać Sersi) i Kumail Nanjiani (być może jako Makkari). Na razie nie potwierdzono również, czy - zgodnie z plotkami - w filmie pojawi się Tomasz Kot Projekt bazować będzie na cyklu, który stworzył Jack Kirby w 1976 roku, kiedy wrócił do Marvela po pracy dla DC Comics. Tytułowi Eternals to jedna z dwóch ras ludzi stworzona przez Celestials (drugą byli Deviants). Zostali strażnikami życia inteligentnego na Ziemi. Dla zwykłych śmiertelników Eternals byli bogami.Reżyseruje Chloé Zhao ).