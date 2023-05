Pedro Pascal także w widowisku "Gladiator 2"!

Mescal, Washington, Nielsen - wszystkie gwiazdy "Gladiatora 2"

Całe Hollywood chce pracować z Pedro Pascalem

Zwiastun filmu Almodóvara "Strange Way of Life"

Szczegóły fabuły filmu nie są znane. Wiemy, że jego akcja rozgrywać się będzie kilkadziesiąt lat po finale widowiska, który w oryginale był małym chłopcem. Teraz zagra go nominowany do Oscara za rolę wZ oryginalnej obsadyponownie na ekranie zobaczymy Connie Nielsen , czyliZ kolei znany z serialu Joseph Quinn ma wcielić się w, który w historii Rzymu zapisał się jako morderca brata (z którym miał dzielić władzę po śmierci ojca Septymiusza Sewera), który prowadził brutalną politykę usuwania swoich wrogów (fala terroru po śmierci Gety pochłonęła co najmniej 20 tysięcy istnień).W obsadzie są także Barry Keoghan Pedro Pascal należy obecnie do najbardziej rozchwytywanych aktorów. Pozycję swoją zawdzięcza świetnie przyjętym przez fanom serialomNa festiwalu w Cannes zadebiutuje druga angielskojęzyczna krótkometrażówka Pedro Almodóvara , w które Pascal zagrał razem z Ethanem Hawkiem . Aktor jest też jedną z gwiazd solowego projektu Ethana Coena (partnerują mu Matt Damon Margaret Qualley ) oraz nowego filmu reżyserówpod tytułem