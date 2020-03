HBO wybrało kompozytora "The Last of Us" - bez niespodzianki

3 2 1



To było do przewidzenia. Dwukrotny laureat Oscara (za Gustavo Santaolalla napiszę muzykę do ekranizacji popularnej gry wideo. To właśnie argentyńskiemu kompozytorowi zawdzięczamy fenomenalny soundtrack oryginału. Craig Mazin , twórca serialukontynuuje współpracę z HBO i to właśnie on zajmie się realizacją serialu. Będzie pracował nad projektem razem z Neilem Druckmannem , scenarzystą i reżyserem pierwowzoru. Druckmann był również zaangażowany w projekt filmowej adaptacji gry sprzed kilku lat. Ekranizacja nie doszła jednak do skutku.Akcjarozgrywa się Ameryce zdziesiątkowanej przez epidemię śmiercionośnego grzyba. Para głównych bohaterów - doświadczony przez życie Joel oraz nastoletnia Ellie - muszą odbyć wspólną podróż daleko poza granice strefy kwarantanny i nawiązać kontakt z grupą rewolucjonistów zwanych Świetlikami.Serial ma opowiedzieć tę samą historię, co gra. Możliwej jednak, że w fabule znajdą się elementy z nadchodzącego sequela,, który zadebiutuje w maju.Projekt powstaje we współpracy z Sony Pictures Television oraz PlayStation Productions.