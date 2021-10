Hillary Swank alkoholiczką na tropie zaginionej kobiety

Entertainment One nabyło prawa do bestsellerowej powieści Lisy Gardner "Before She Disappeared". Gwiazdą produkcji oraz jej producentką wykonawczą zostanie Hilary Swank Opublikowana w styczniu książka opowiada historię Frankie Elkin, wychodzącej z nałogu alkoholiczki, która zajmuje się poszukiwaniem zaginionych osób - zwłaszcza tych, których sprawy dawno zagrzebano z powodu braku zainteresowania bliskich. Wkrótce trafi jej się "sprawa życia" i wpadnie z tego powodu w poważne tarapaty.Projekt nie ma jeszcze reżysera.