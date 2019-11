Hollywood oburzone cyfrowym Jamesem Deanem

Jak nietrudno się domyślić, Hollywood i przyległości są oburzone pomysłem odtworzenia Jamesa Deana w CGI na potrzeby najnowszego filmu o wojnie w Wietnamie. Inne zdanie na ten temat mają reżyser rzeczonej produkcji, zatytułowanejoraz rodzina zmarłej legendy kina.Twitter ugina się pod ciężarem komentarzy porównujących sytuację do przerażających odcinków(i uzależniających moralne prawo do podobnych zabiegów od popularności zmarłej gwiazdy - vide uwolniony z podobnej narracji Peter Cushing .) A do połajanki dołączają się celebryci - m.in. Chris Evans oraz córka Robina Williamsa, Zelda - grzmi ten pierwszy.W obronie kontrowersyjnej produkcji stanął oczywiście reżyser Anton Erst w wywiadzie z Hollywood Reporter. Powołując się na przykłady Cushinga Carrie Fisher w nadchodzącej części gwiezdnych wojen oraz innych aktorów, przekonuje:Dodał też, że razem ze swoją ekipą zamierzająPrawnik rodziny Deana, Mark Roesler, który zajmuje się też spuścizną legendarnego aktora, również odniósł się do sytuacji:Bez względu na zamieszanie, film o tysiącach bezpańskich psów szalejących w powojennym Wietnamie na pewno powstanie. A cyfrowo odtworzony James Dean prawdopodobnie się w nim pojawi i przemówi głosem innego aktora. Co uważacie o tym pomyśle?