Hourman i Wildcat w nowym serialu DC

) i Brian Stapf ) dołączyli do obsady, nowego serialu opartego na komiksach wydawnictwa DC.13-odcinkowy serial ma opowiedzieć o tym, jak licealistka Courtney Whitmore ( Brec Bassinger ) staje się superbohaterką o pseudonimie Stargirl i łączy siły z grupą Justice Society of America, by wspólnie walczyć z czarnymi charakterami. Ferringo wcieli się w postać Rexa Tylera, uzależnionego od adrenaliny wybitnego chemika, który przybiera tożsamość Hourmana, herosa obdarzonego supermocą przez... jedną godzinę dziennie. Tyler jest jednym z założycieli Justice Society of America i z trudem równoważy role ojca i superbohatera. Stapf zagra z kolei Teda Granta aka Wildcata, byłego boksera, który został zaplątany w aferę kryminalną i przybrał superbohaterską tożsamość, żeby oczyścić swoje imię.Showrunneremjest Geoff Johns , twórca postaci Stargirl. Serial zadebiutuje na platformie DC Universe.