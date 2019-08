Nowe twarze w filmie Black Nightshade

Getty Images © Michael Tran



Reżyser Landon Williams , znany zznalazł już obsadę do swojego nowego, niezależnego filmu. W obsadzie znajdą się między innymi Jason Patric ), Lou Ferrigno Jr. ) oraz Dina Meyer ).Detektyw Ben Hays ( Ferrigno ) ma serię niepokojących snów o polowaniu na seryjnego zabójcę. Nawiedzające koszmary prowadzą go do hipnoterapii i psychiatry ( Meyer ). Leczenie ujawnia niezaprzeczalne podobieństwa między jego koszmarami a morderstwami, wprawiając go w paranoje i nieufność.Film porównywany jest z twórczością Alfreda Hitchcocka . W prasie opisywany jako nadprzyrodzony, psychologiczny thriller noir. Zdjęcia trwają w Los Angeles.