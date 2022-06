Hulu przejmuje reżyserską wersję "Australii" Baza Luhrmanna

"Faraway Downs", czyli 6-godzinna "Australia"

"Australia" - historia kontynentu na tle miłosnej opowieści

Zwiastun filmu "Australia"

W 2020 roku informowaliśmy o tym, że Baz Luhrmann szykuje się do pokazania światu reżyserskiej wersji swojego epickiego widowiska " Australia ". Teraz znamy już jego szczegóły.Tak, jak zapowiadał Luhrmann , wersja reżyserska zostanie zaprezentowana w formie serialu. Nie będzie on się nazywał " Australia ", lecz "Faraway Downs". Jego domem została platforma Hulu (a na świecie Disney+ i Star+)."Faraway Downs" będzie się składać wyłącznie z materiału nakręconego na potrzeby " Australii ". Luhrmann miał go dużo, ponieważ kręcił różne wersje opowieści. Samych zakończeń przygotował trzy. Serial nosi inny tytuł, ponieważ zobaczymy w nim alternatywną historię Lady Sarah Ashley, Drovera i Nullah. Osoby znające wersję kinową będą więc zaskoczone tym, co zobaczą na małych ekranach."Faraway Downs" będzie się składać z sześciu odcinków. Ich premiera zapowiadana jest na zimę.Akcja filmu rozgrywa się przed II wojną światową w północnej Australii. Lady Sarah Ashley dziedziczy po swoim mężu olbrzymie ranczo i wielkie stada bydła. Ponieważ jest kobietą lokalni hodowcy są pewni, że z łatwością odbiorą jej ziemię i hodowlę. Kobieta jednak nie poddaje się i z pomocą nieokrzesanego hodowcy bydła zrobi wszystko, by utrzymać ranczo. W tle pokazana jest bolesna, nie do końca rozliczona, historia traktowania rdzennych mieszkańców Australii przez białych przybyszów.Wersja kinowa " Australii " trwała 2 godziny 45 minut. Film otrzymał nominację do Oscara za kostiumy i dwie statuetki australijskich Oscarów (za kostiumy i scenografie).