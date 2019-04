Jack O'Connell w ekranizacji "Na wodach północy"

Getty Images © John Phillips



) zagra główną rolę w miniserialu BBCTo ekranizacja nominowanej do Booker Prize książki Iana McGuire'a wydanej w Polsce pod tytułem "Na wodach północy". Rok 1859. Do załogi statku wielorybniczego wypływającego na Morze Arktyczne dołącza Patrick Sumner (w tej roli O'Connell ), który ze zszarganą reputacją odszedł z armii, a teraz obejmuje stanowisko lekarza okrętowego. Gdy statek jest już daleko od portu, znalezione zostają zwłoki zamordowanego chłopca. Sumner, choć niechętnie, wchodzi w rolę detektywa. Wkrótce stanie twarzą w twarz z potwornościami większymi nawet od tych, z jakimi zetknął się podczas powstania sipajów. Uosobieniem zła okazuje się Drax ( Colin Farrell ). Harpunnik. Morderca. Bestia. Kiedy stanie się jasne, jaki jest prawdziwy cel wyprawy, a załoga straci wszelką nadzieję, między Sumnerem a Draxem w przerażających ciemnościach arktycznej zimy dojdzie do nieuchronnej konfrontacji.będzie składać się z trzech godzinnych odcinków i 90-minutowego finału. Za kamerą stanie Andrew Haigh