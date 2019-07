Jack Reacher zmierza na mały ekran

Jeśli stęskniliście się za Jackiem Reacherem, mamy dla Was dobrą wiadomość. Bohater powieściowego cyklu Lee Childa powróci na małym ekranie.Amazon Studios nabyło od Skydance i Paramountu prawa do realizacji serialu telewizyjnego. Showrunnerem produkcji i zarazem producentem wykonawczym ma być Nick Santora ). Projekt powstaje w trybie script-to-series. Jeśli więc tekst zostanie zaakceptowany, cały sezon od razu trafi do produkcji.W kinowej wersji literatury Childa w Reachera, byłego wojskowego parającego się detektywistycznymi sprawami, wcielał się Tom Cruise . Dwa filmy z jego udziałem zarobiły w kinach ponad 380 milionów dolarów, jednak aktor nie przypadł do gustu samemu Childowi - pisarz twierdził, że nie ma odpowiednich warunków fizycznych do tej roli (w książkach Reacher był niemal dwumetrowym twardzielem z kwadratową szczęką).Kogo widzielibyście w tej roli w serialu?