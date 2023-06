Robocop powraca, ale czy to powrót, na który czekaliśmy?

O czym opowiada "Robocop: Rouge City"

Wygląda na to, a potwierdzają to redaktorzy wyżej wspomnianych serwisów, że nasz żelazny policjant będzie praktycznie nie do zdarcia. W "Robocop: Rogue City" wcielimy się w Alexa Murphy'ego, któremu głosu użyczył. Ponownie zostanie on rzucony na ulice Detroit, aby oczyścić je z przestępców w akompaniamencie suchych żartów, które są nieodłączną częścią filmów. Według relacji IGN, oddanie w nasze ręce takiej maszyny do zabijania jak Robocop, jest jednocześnie błogosławieństwem i klątwą. Alex jest niesamowicie powolny, ale jest chodzącą zbroją, która nie musi się przejmować chowaniem się za zasłonami i byciem zwinnym na polu bitwy. Można śmiało przeć na wrogów, a w momencie, kiedy skończy nam się amunicja, możemy uciec się do walki wręcz, która potrafi zabić każdego przeciwnika jednym ciosem. Trudno powiedzieć, czy takie rozwiązanie sprawdzi się na dłuższą metę, na początkowych etapach gry przeciwnicy nie stanowili jednak większego wyzwania.Na pochwałę zasługuje na pewno Detroit, które jest mroczne, skąpane w neonach i niewielkim światłem ulicznych latarni. Czy to jest gra, na którą czekali fani Alexa Murphy'ego? Czas pokaże, premiera gry już we wrześniu.Zostań legendarnym pół-człowiekiem, pół-maszyną i wciel się w bohaterskiego policjanta walczącego o zaprowadzenie porządku na niebezpiecznych, ogarniętych przestępczością ulicach Detroit. Uzbrojony w niezawodny pistolet Auto-9, mechaniczną siłę, a także lata doświadczeń podczas pracy w policji i szereg narzędzi do dyspozycji, musisz stawić czoło ludziom dążącym do zniszczenia twojego rodzinnego miasta. Czas na nową przygodę widzianą z perspektywy pierwszoosobowej i emocjonujące poszukiwanie prawdy. Zdecyduj, w jaki sposób wypełniać swoje główne dyrektywy, ale pamiętaj, by zachować ostrożność, ponieważ korupcja i chciwość nie znają granic.