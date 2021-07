Najlepsze filmy o robotach. Top 15 filmów, które warto obejrzeć

Filmy o robotach nie muszą być koniecznie czystą rozrywką. " Daft Punk's Electroma " to film o robotach w stylu arthouse. Oto tragiczna historia dwóch robotów marzących o człowieczeństwie. Bliżej stąd do slow cinema, awangardy i poetyki wideoklipu niż klasyki gatunku SF. Grani przez dwóch Francuzów z grupy Daft Punk bohaterowie snują się w pustynnej scenerii USA podejmując desperackie próby upodobnienia się do ludzi, ich misja skazana jest jednak na porażkę. " Electroma " to opowieść o gorzkim rozdźwięku między rzeczywistością a marzeniami, między społeczeństwem a jednostką, między robotem a człowiekiem. Nie ma lekko. Świat przynosi wiele rozczarowań - nawet kiedy jesteś robotem.