Miał nakręcić "Obcego 5", a zrobi sequel "RoboCopa" z 1987 roku

3 2 1



W Hollywood, jak w przyrodzie, nic tak naprawdę nie ginie. Najnowszym tego dowodem jest informacja ogłoszona w środę przez studio MGM. Otóżz 1987 doczeka się właśnie nowego sequela. Widowisko nosi tytuł, a nakręci go niedoszły reżyserScenarzyściz 1987 roku, Ed Neumeier Michael Miner , są producentami nowego obrazu. Ich tekst, który napisali wiele lat temu na potrzeby potencjalnego sequela filmu Verhoevena , stanowi podstawę fabuły. Ostateczną wersję scenariusza napisał Justin Rhodes , który powoli wyrasta na specjalistę od ratowania filmowych marek mając na swoim koncie fabułę nowegoOryginał był historią policjanta, który powinien był zginąć. Został jednak uratowany dzięki eksperymentalnej technologii, która pozwala na łączenie ludzkiego mózgu z maszyną wyspecjalizowaną do zabijania i pilnowania porządku. W 2014 roku MGM wyprodukowało remake. Główną rolę zagrał w nim Joel Kinnaman , a całość wyreżyserował José Padilha . Nowa wersja nie została zbyt dobrze przyjęta przez fanów, ale całkiem nieźle sprzedała się w Chinach.Według raportów Blomkamp postąpi dokładnie tak samo, jak zamierzał zrobić z(i jak postępują twórcy nowego, czy), to jest zignoruje późniejsze filmu i za punkt wyjścia przyjmie fabułę oryginalnego. Detroit pogrąża się w anarchii. I właśnie wtedy nastąpi triumfalny powrót RoboCopa, który znów będzie walczyć z przestępczością i korupcją.Tekst Neumeiera Minera nie został wcześniej zrealizowany z kilku powodów. Przede wszystkim realizacją sequela nie był zainteresowany reżyser oryginału Paul Verhoeven . Później nastąpił strajk scenarzystów, którego efektem było m.in. odsunięcie twórców oryginału od kontynuacji.O tekście przypomniał sobie szef MGM w 2016 roku, kiedy stało się jasne, że Donald Trump może zostać wybrany na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Zadzwonił wtedy do jednego ze scenarzystów niedoszłego sequela z pytaniem, czy naprawdę przewidzieli w swoim tekście, że gwiazda reality show zostanie wybrana prezydentem USA. Tak było. Zostali więc poproszeni o odświeżenie tekstu. I tak oto jesteśmy w obecnej sytuacji.