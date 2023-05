Jaki los spotka serialowe "Prawdziwe kłamstwa"? Czy będzie drugi sezon?

Dlaczego CBS kasuje serial "True Lies"?

Zobaczcie zwiastun filmu "Prawdziwe kłamstwa"

CBS podjęło decyzję o skasowaniu, czyli serialowej wersji filmu. Pierwszy sezon będzie więc zarazem ostatnim. Finałowy odcinek zostanie wyemitowany 17 maja.Decyzja CBS o skasowaniunie powinna nikogo dziwić. Mimo że serial miał grono oddanych fanów, nie cieszył się zbyt dużą popularnością. W rankingu stacji był najniżej ocenianą proukcją sezonu.było serialową wersją– komedii akcji. W serialu ich role przypadły. Zagrali oni Harry'ego i Helen Taskerów – małżeństwo, w którego życie wkrada się rutyna. Helen nie ma pojęcia, że Harry, którego uważa za nudnego specjalistę od komputerów, tak naprawdę jest tajnym agentem pracującym dla międzynarodowej organizacji. Kiedy wspólnie wplątują się w aferę szpiegowską, ich przygasające uczucie rozpala się na nowo.W pozostałych rolach m.in.Zobaczcie zwiastun:Międzynarodowy agent do zadań specjalnych Harry Tasker to prawdziwy as wśród szpiegów: włada biegle sześcioma językami, ma nienaganne maniery, ale potrafi też unieszkodliwić każdego przeciwnika. Może pochwalić się doktoratem z fizyki jądrowej i umiejętnością pilotażu samolotu odrzutowego. Ze wszystkich niebezpiecznych misji wychodzi obronną ręką. Problemy zaczynają się wtedy, gdy w aferę szpiegowską zostaje wplątana jego rodzina.