Box Office USA: Nostalgia się sprzedaje. "Szczęki" wracają z impetem

Ostatni weekend lata Hollywood zazwyczaj sobie odpuszcza. I nie inaczej jest w tym roku. Szacuje się, że wraz z poniedziałkiem (dzień wolny z okazji Święta Pracy) Amerykanie w kinach zostawią tylko 83 mln dolarów. To wynik o 1/4 gorszy od tego, jaki zanotowano przed rokiem.

Tradycyjnie weekend przed Dniem Pracy stoi na letnich hitach. Nie inaczej było w tym roku. Na miejsce pierwsze powrócił horror "Zniknięcia", choć wyłącznie za sprawą braku netfliksowej konkurencji ze strony "K-popowych łowczyń demonów", których obecność w kinach przed tygodniem była wyjątkiem od reguły.

"Zniknięcia" są jedynym filmem z weekendowymi wpływami powyżej 10 milionów dolarów. Łączne zarobki przekroczyły właśnie 130 milionów dolarów.

Filmy 2025 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



#Tytułzarobił w sumie
otwarcieliczba kin
premieraVOD
budżet
1
Minecraft: Film
$423,9$162,84,2894.0413.05$150
2
Lilo & Stitch
$423,0$146,04,41023.0522.07$100
3Superman$351,0$125,04,27511.07-$364*
4Jurassic World: Odrodzenie $337,9$92,04,3242.075.08$180
5Grzesznicy
$278,6$48,03,34718.043.06$90
6Fantastyczna 4: Pierwsze kroki (+1)$264,6$117,64,12525.07-$200
7Jak wytresować smoka (-1)$262,9$84,64,37313.0615.07$150
8Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat $200,5$88,84,10514.0215.04$380
9Mission: Impossible—The Final Reckoning $197,4$64,03,86123.05-$400
10Thunderbolts* $190,3$74,34,3302.051.07$180
11F1: Film $187,8$57,03,73227.06-$300
12Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi $138,1$51,63,52316.0517.06$50
13Zniknięcia$132,4$43,53,6318.08-$38
*Niektóre źródła podają 225 mln

Jednak niewiele brakowało, a "Zniknięcia" nie wróciłyby na pierwsze miejsce. Jeśli wierzyć najświeższym prognozom, horror Zacha Creggera wygrał przewagą zaledwie dwóch milionów dolarów. Kto deptał filmowi po piętach? Żadna z nowości, lecz obraz świętujący swoje urodziny – "Szczęki". Universal raz jeszcze potwierdził, że nostalgia jest teraz w modzie. Urodzinowy powrót widowiska Stevena Spielberga przyniósł 8,1 mln dolarów. Dzięki temu łączne wpływy filmu osiągnęły 280 milionów dolarów.

Spośród trzech dużych nowości najlepiej wypadł Darren Aronofsky i jego "Złodziej z przypadku". Film nie potrafił przyciągnąć do kin większych tłumów i na razie może liczyć zaledwie na 7,8 mln dolarów. Na szczęście dla wszystkich zainteresowanych film był tani w realizacji, więc Sony nie zostało zbyt mocno uderzone po kieszeni.

"Państwo Rose" nie powtórzą sukcesu "Wojny państwa Rose". Nawet bez uwzględniania inflacji nowa wersja wypada słabiej od oryginału. Obecne szacunki mówią tylko o 6,4 mln dolarów na otwarcie. Tymczasem "Wojna państwa Rose" w 1989 roku na otwarcie zgarnęła 9,4 mln dolarów. Tamten film miał absolutnie fantastyczne "nogi" i zakończył pobyt w kinach z kwotą 87 milionów dolarów. Mając ocenę B+ w CinemaScore "Państwo Rose" nie mogą liczyć na równie długie życie kinowe.

Ci, którzy twierdzili, że "The Toxic Avenger" jest filmem nieemisyjnym, mogą triumfować. Obraz wyświetlany był praktycznie przy pustych salach. Efektem jest wynik poniżej 1,8 mln dolarów, co oznacza, że dla filmu nie ma miejsca w pierwszej dziesiątce.


Box Office USA: 29-31 sierpnia 2025



#Tytułzarobił w weekendzarobił w sumietyg. na ekraniekina
1
Zniknięcia (+1)
$10,21$132,443416
2Szczęki (NOWOŚĆ)$7,15*$280,36b/d3200
3Złodziej z przypadku (NOWOŚĆ)$6,63*$7,8313578
4Zakręcony piątek 2 (-1)$6,52$80,4743475
5Państwo Rose (NOWOŚĆ)$5,55*$6,3512700
6Fantastyczna 4: Pierwsze kroki (-2)$4,8$264,6362785
7Pan wilk i spółka 2 (-2)$4,74$73,0553024
8Superman (-1)$2,59$351,0581824
9Nikt 2 (-3)$1,83$20,0633282
10Naga broń (-1)$1,8$50,8151744
*wynik otwarcia z samego weekendu

Pierwszą dużą premierą kinowej jesieni będzie w Ameryce kolejny horror od Warner Bros. – "Obecność 4: Ostatnie namaszczenie".

Zniknięcia  (2025)

 Zniknięcia

