James Mangold atakuje "toksycznych fanów" serii filmowych

Getty Images © Florian Seefried



Plagą portali społecznościowych w ostatnich miesiącach stali się fani widowisk filmowych, którzy bardzo osobiście odbierają wszystko to, co nie odpowiada ich wizji ulubionych marek. Odczuł to na swojej skórze chociażby reżyser Rian Johnson . Toksyczni fani nie przebierają w środkach i w swoich oskarżeniach są agresywni i ekstremalni. Ich zachowania sprowokowały innych twórców do zabrania głosu.Ostro takich fanów zaatakował ostatnio na Twitterze James Mangold , który jeszcze nie tak dawno temu sam wskazywany był na reżysera spin-offuo przygodach Boby Fetta. W serii tweetów przyrównał pracę nad filmami z popularnych serii do pisania kolejnej księgi Biblii - grozi to oskarżeniami o bluźnierstwo i nawoływaniem do ukamienowania twórcy. Dodał, że rozumie fakt, iżsą wielu osobom bliskie sercu, jednak z rozczarowaniem należy radzić sobie jak Yoda, a nie jak Darth. Mangold ostrzega również, że agresywne reakcje fanów sprawią tylko, że fałszywe oskarżenia rzucane pod adresem twórców staną się prawdziwe. Żaden reżyser obdarzony własnym głosem nie będzie chciał pracować nad projektem, który niesie ze sobą takie obciążenia, więc posady otrzymywać będą miernoty i pachołki korporacji. Mangold podkreśla, że kimś takim z całą pewnością nie jest Rian Johnson i oskarżanie go o to jest wielce krzywdzące.Niedawno w podobnym tonie wypowiedział się James Gunn , który zasugerował, że toksycznych fanów należałoby wysłać na terapię.