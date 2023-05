Elle Fanning w biografii Boba Dylana. Będzie partnerować Timothéemu Chalametowi

Co wiemy o "A Complete Unkwnown"

Bob Dylan w filmie

Ostatnie role Elle Fanning

dołączyła do obsady, czyli filmowej biografii Boba Dylana , której gwiazdą jest. W filmie zobaczymy teżPoczątek zdjęć doplanowany jest na lato. Powstaną one w Nowym Jorku.zagra młodego. Film opowie o rewolucji w muzyce, jakiej dokonał artysta, podłączając gitarę do prądu.przypadła rolę Sylvie Russo, studentki i artystki. Muzyk był z nią związany na początku lat 60.Autorem scenariusza jest znany ze współpracy z). Reżyser) naniesie poprawki na tekst. Wśród producentów filmu znaleźli się m.in. samoraz, długoletni menadżer legendarnego muzyka.to bohater licznych dokumentów, m.in.i zrealizowanego dla Netfliksa. W 2007 roku zadebiutował film. W legendarnego muzyka wcieliło się kilkoro aktorów, tj., która za tę rolę została uhonorowana Złotym Globem. Zobaczcie zwiastun:mieli już okazję współpracować przy filmie. Aktorkę mogliśmy ostatnio zobaczyć w miniserialu. W przygotowaniu są m.in. dramat wojenny, w którym wystąpi u boku swojej starszej siostry, oraz dramat. Aktualnie możemy oglądać ją w trzecim sezonie serialu, czyli satyrycznego spojrzenia na rządy carycy Katarzyny. Zobaczcie jego zwiastun: