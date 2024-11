James Van Der Beek o zdiagnozowanym nowotworze: "Jestem optymistą"

"Są powody do optymizmu" - mówi James Van Der Beek

Getty Images © Emma McIntyre

y - powiedział aktor.Rak jelita grubego jest trzecim najpopularniejszym pod względem występowania nowotworem na naszej planecie. Szacuje się, że co 23 mężczyzna zachoruje na niego w przeciągu całego życia. Jednocześnie pozostaje drugą najczęstszą przyczyną zgonów ze wszystkich nowotworów - wpływa na to także strach i wstyd przed profilaktycznymi badaniami.- dodał na koniec Van Der Beek . Aktor znany z roli w " Jeziorze marzeń " przez ostatnie kilka lat raczej nie pojawiał się na małym ani dużym ekranie - ostatnio oglądać mogliśmy go w dreszczowcu " Bad Hair Justina Simiena . Było to jednak aż cztery lata temu. Jak donosi portal Deadline, Van Der Beek planował w najbliższym czasie powrócić do aktorskiego fachu, a nowotworowa diagnoza nie przeszkodzi mu w realizowaniu się w swoim zawodzie. Zdaniem dziennikarzy pojawi się w filmie "Sidelined: The QB and Me".W grudniu James Van Der Beek ma wystąpić także w "The Real Full Monty", dwugodzinnym programie specjalnym z amerykańskimi celebrytami (obok między innymi futbolisty Chrisa Jonesa czy weterana "Tańca z gwiazdami" Bruno Tonioliego ), w którym rozbiorą się do naga, by podnieść świadomość na temat nowotworów i zachęcić do regularnych badań prostaty, jąder i jelita grubego.