Jared Leto, Anne Hathaway i przekręt dekady. Zobaczcie zwiatun

O czym opowie serial "WeCrashed: upadek start-upu"

Kiedy premiera serialu "WeCrashed: upadek start-upu"

Zwiastun "WeCrashed: upadek start-upu

Apple zaprezentował pełen zwiastun serialu "WeCrashed: upadek start-upu", którego fabuła inspirowana jest prawdziwą historią. Gwiazdami projektu są Jared Leto i Anne Hathaway.Scenariusz powstał na bazie 6-odcinkowego podcastu, w którym opowiedziano historię firmy WeWork. W zamierzeniu jej działalność miała się skupiać na tworzeniu i aranżacji nowoczesnych przestrzeni do pracy. W centrum opowieści znajduje się jej charyzmatyczny założyciel – Adam Neumann, który doprowadził wartą 47 miliardów dolarów firmę na skraj bankructwa.Rolę showrunnerów będą pełnić Lee Eisenberg (" Grzeczni chłopcy ") i Drew Crevello . Reżyserami serialu są John Requa Glenn Ficarra , których największym osiągnięciem był serial " Tacy jesteśmy ". Leto Hathaway będą również pełnić funkcje producentów wykonawczych.Serial " WeCrashed " ma się składać z ośmiu odcinków. Pierwsze trzy zostaną zaprezentowane użytkownikom platformy Apple TV+ 18 marca. Kolejne odcinki będą debiutować w tygodniowych odstępach. Finał będzie więc miał miejsce 22 kwietnia.