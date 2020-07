Jeffrey Dean Morgan może dołączyć do "The Boys"

Jak wiadomo, we wrześniu na platformie Amazonu Prime Video swoją premierę będzie miał drugi sezon serialu " The Boys ". Z tej okazji z jego showrunnerem rozmawiał dziennikarz portalu Collider. Eric Kripke ujawnił, że właśnie prowadzone są rozmowy z Jeffreyem Deanem Morganem w sprawie jego dołączenia do obsady trzeciego sezonu.- powiedział Kripke . Dodał jednak, że jego angaż zależy w dużej mierze od tego, czy uda się skoordynować grafiki. Morgan gra bowiem w serialu " The Walking Dead " i to on jest dla niego priorytetem. Jeśli jednak uda się zgrać kalendarze prac, to aktora prawdopodobnie zobaczymy w trzecim sezonie " The Boys ".Serial jest ekranizacją komiksu pod tym samym tytułem. Jego akcja rozgrywa się w świecie, gdzie superbohaterowie korzystają z mrocznych uroków sławy. Tytułowi "chłopcy" to członkowie grupy, która zajmuje się walką ze skorumpowanymi herosami.