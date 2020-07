Jenna Ortega i Bradley Whitford w obsadzie filmu o COVID-19

Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, rozpoczęły się już zdjęcia do pierwszej dużej produkcji realizowanej w Los Angeles w czasie pandemii. Tymczasem obsada wciąż jest kompletowana. Właśnie dowiedzieliśmy się, że na planie "Songbird" pojawią się: Jenna Ortega (serial " Ty ") i Bradley Whitford (" Godzilla II: Król potworów ")."Songbird" jest inspirowane obecną sytuacją. Jego akcja rozgrywać się będzie za dwa lata. Pandemia COVID-19 nie ustała. Wirus cały czas mutuje. Izolacja pozostaje trudną do zniesienia codziennością. Są to idealne warunki do rozwoju niebezpiecznych paranoi i rządowych spisków...Jednym z producentów obrazu jest Michael Bay . W obsadzie są też: Demi Moore