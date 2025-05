Jennifer Aniston ofiarą niecodziennej próby włamania

Próba włamania na teren posiadłości Jennifer Aniston – co wiemy?

W poniedziałek rano Departament Policji Los Angeles otrzymał wyjątkowe zgłoszenie. Zgodnie z nim mężczyzna miał wjechać swoim samochodem w bramę rezydencji należącej do Jennifer Aniston . Aktorka znajdowała się w posiadłości w momencie zdarzenia, choć nie miała kontaktu z atakującym bramę mężczyzną. Do czasu przyjazdu policji był on przetrzymywany przez prywatną ochronę rezydencji.Dziś dziennikarze przychodzą z nowymi informacjami na temat zdarzenia. Podejrzany został zidentyfikowany jako Jimmy Wayne Carwyle, 48-letni biały mężczyzna. W konsekwencji jego zachowania nie ucierpiał nikt oraz nic poza mechanizmem bramy wjazdowej. Za swój czyn będzie jednak odpowiadał prawnie: mężczyzna ma zostać oskarżony o wandalizm, z powodu charakteru wyrządzonych szkód kwalifikowany jako przestępstwo, a nie wykroczenie. Pytanie, w jakim celu wjechał on w bramę rezydencji, pozostaje na razie bez odpowiedzi.Warto zaznaczyć, że rezydencja Jennifer Aniston znajduje się w dzielnicy Bel Air – przestrzeni najdroższych nieruchomości w całych Stanach Zjednoczonych. Wierząc informacjom dziennikarzy Deadline, zaprojektowana przez znanego architekta A. Quincy Jonesa posiadłość ma 790 metrów kwadratowych i znajduje się na działce o powierzchni 1,4 hektara.