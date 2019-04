Jennifer Lawrence będzie walczyć w Afganistanie

Getty Images © Dominique Charriau



Poznaliśmy szkicowy zarys fabuły filmu, dla którego Jennifer Lawrence wraca do aktorstwa po ponad rocznej przerwie. A także jej potencjalnego ekranowego partnera, którym ma zostać Brian Tyree Henry Choć projekt nie ma jeszcze tytułu, wiemy, że będzie to dramat o walczącej w Afganistanie Amerykance ( Lawrence ), która powraca do kraju i musi poukładać sobie całe życie od nowa - co jest wyjątkowo ciężkie z powodu poważnego urazu mózgu, którego doznała na froncie.Scenariusz napisała debiutantka Elizabeth Sanders , zaś za kamerą stanie pracująca do tej pory w teatrze reżyserka Lila Neugebauer.Zdjęcia ruszają w czerwcu w Nowym Orleanie. Jednym z producentów filmu będzie Scott Rudin mający w CV m.in.orazW realizację zaangażowane jest także studio A24.Filmografię Lawrence zamykaEkranizacja komiksu została nakręcona w 2017 roku, ale dopiero teraz ma trafić na ekrany.