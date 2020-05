Jesienna ramówka stacji CBS na sezon serialowy 2020/2021

Mimo pandemii w USA rozpoczęło przedstawianie ramówek serialowych. Czy uda się je zrealizować, to zupełnie inna sprawa, ale wiadomo, czego możemy się spodziewać po wakacjach. News będzię aktualizowany, gdy zostaną podane kolejne wiadomości dotyczące planów serialowych.Dzisiaj prezentujemy ramówkę stacji CBS. Ponownie anulowano 8 produkcji, które w większości były serialami stosunkowo nowymi. Ale znika także jeden z najpopularniejszych seriali kryminalnych. Zamówiono na razie tylko 3 nowości. Większość z nich to oczywiście są kryminały.Wśród seriali, które nie powrócą jesienią znalazły się:- po pierwszym sezonie;- po pierwszym sezonie;– po dwóch sezonach;- po dziesięciu sezonach;– po dwóch sezonach;- po czterech sezonach;- po pierwszym sezonie;- po piętnastu sezonach.Koronawirus jest tak wielką niewiadomą, że jak na razie w jesiennej ofercie znalazły się tylko 3 nowe propozycje:- serial komediowy o terapeutce i świeżo rozwiedzionym ojcu poszukującym dawcy nerki. W rolach głównych m.in.: Thoma207s Middleditch ("Dolina krzemowa"), Annaleigh Ashford ), Sara Rue ) i Kether Donohue ). Premiera serialu zimą.- historia wrażliwej i genialnej agentki FBI Clarice Starling ( Rebecca Breeds ), która wraca do pracy w 1993 roku, sześć miesięcy po wydarzeniach znanych z filmu. W serialu pojawią się również Kal Penn ) i Nick Sandow ).- nowa wersja serialu kryminalnego, który teraz opowiada o kobiecie (Queen Latifah) używającej swoich zdolności, by pomagać osobom, którym nikt pomóc nie chce. W serialu zagrają także: Lorraine Toussaint ), Chris Noth ) i Liza Lapira Ponadto z kolejnymi sezonami powrócą następujące produkcje:– 32. sezon z powodu koronawirusa powróci dopiero jesienią;- zamówiono 18. sezon serialu emitowanego w Polsce na kanałach AXN, AXN Black i Puls 2;- 12. sezon produkcji w Polsce emitowanej na AXN;- 7. sezon znany widzom AXN;- 2. sezon;– 2. sezon wraca latem;– 2. sezon;– 5. sezon;– 2. sezon;– 2. sezon;– 2. sezon;- 5. sezon puszczany był na kanałach AXN, AXN Spin, AXN Black;- 3. sezon znany widzom stacji FOX;- 8. sezon znany dzięki Comedy Central Family;– 4. sezon serialu puszczanego HBO;– 3. sezon;– 4. sezon serialu wyświetlanego na AXN Black;– 4. sezon serialu wyświetlanego na AXN Black oraz TVP1;– 41. sezon;– 2. sezon;– 11. sezon emitowany na 13. Ulicy.