Newsy Filmy Z kim zagra Jessica Alba w nowym szpiegowskim thrillerze?
Filmy

Z kim zagra Jessica Alba w nowym szpiegowskim thrillerze?

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Jessica+Alba+i+Tom+Hopper+w+szpiegowskim+thrillerze+%22The+Mark%22+Justina+Chadwicka-163495
Z kim zagra Jessica Alba w nowym szpiegowskim thrillerze?
źródło: Getty Images
autor: Chelsea Guglielmino
Jessica Alba w zeszłym roku wróciła na ekrany w filmie "Weteranka", a w kwietniu otrzymała kolejną rolę – zagra w thrillerze "The Mark". Do sieci trafiła informacja, że towarzyszyć jej będzie Tom Hopper ("Lista śmierci: Mroczny wilk"). Produkcję reżyseruje Justin Chadwick

O czym opowie "The Mark"?



GettyImages-813903602.jpg Getty Images © Greg Doherty


"The Mark" to szpiegowski thriller, którego główną bohaterką jest Eden (Alba) – tajemnicza agentka na niebezpiecznej misji. Gdy Eden wciąga w swój świat Bena Dawsona (Hopper), samotnego ojca, jego życie wywraca się do góry nogami. Przez pomyłkę uznany za jednego z najgroźniejszych zabójców na świecie, Ben staje się idealną przynętą w działaniach Eden, która próbuje ujawnić siatkę skorumpowanych polityków. Wkrótce mężczyzna trafia na celownik CIA, Interpolu i bezlitosnych syndykatów zbrodni. Aby przetrwać i wrócić do ukochanej córki, Ben będzie musiał odkryć w sobie prawdziwego bohatera akcji.

Scenariusz napisał Ronnie Christensen ("Ocaleni"). W gronie producentów znaleźli się m.in. Alba (z ramienia firmy Lady Metalmark Entertainment) oraz Will Smith (Westbrook Studios). 

Projekt współfinansują Highland Film Group i Aperture Media Partners. Produkcja korzysta ze wsparcia australijskiego rządu. Arianne Fraser, dyrektorka generalna Highland Film Group, stwierdziła:

Tom Hopper to wyjątkowo utalentowany aktor, który ma wszystko, by stać się kolejną wielką gwiazdą kina akcji. Jest idealnym partnerem dla wspaniałej Jessiki Alby. Stworzą pełen chemii duet w thrillerze szpiegowskim wypełnionym widowiskowymi scenami.

"Weteranka" - zwiastun



Powiązane artykuły Jessica Alba

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Filmy

"The Uprising": Rośnie obsada nowego filmu Paula Greengrassa

EnergaCAMERIMAGE: Skład Konkursu Debiutów Operatorskich 2025

Filmy

Będziemy się śmiać z samych siebie? Maslany i Heidecker w "The Comedy Hour"

Festiwale i nagrody Filmy

16. TAURON American Film Festival ogłasza program!

9 komentarzy

"Dyplomatka", sezon 3.: Recenzja | Netflix

Filmy

Mark Ruffalo chce solowego filmu o Hulku. Co stoi na przeszkodzie?

8 komentarzy
VOD Seriale

"Stranger Things". Czy Eddie Munson powróci? Mamy odpowiedź

5 komentarzy