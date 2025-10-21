Z kim zagra Jessica Alba w nowym szpiegowskim thrillerze?

Jessica Alba w zeszłym roku wróciła na ekrany w filmie "Weteranka", a w kwietniu otrzymała kolejną rolę – zagra w thrillerze "The Mark". Do sieci trafiła informacja, że towarzyszyć jej będzie Tom Hopper ("Lista śmierci: Mroczny wilk"). Produkcję reżyseruje Justin Chadwick.
O czym opowie "The Mark"?
"The Mark" Getty Images © Greg Doherty
to szpiegowski thriller, którego główną bohaterką jest Eden (Alba
) – tajemnicza agentka na niebezpiecznej misji. Gdy Eden wciąga w swój świat Bena Dawsona (Hopper
), samotnego ojca, jego życie wywraca się do góry nogami. Przez pomyłkę uznany za jednego z najgroźniejszych zabójców na świecie, Ben staje się idealną przynętą w działaniach Eden, która próbuje ujawnić siatkę skorumpowanych polityków. Wkrótce mężczyzna trafia na celownik CIA, Interpolu i bezlitosnych syndykatów zbrodni. Aby przetrwać i wrócić do ukochanej córki, Ben będzie musiał odkryć w sobie prawdziwego bohatera akcji.
Scenariusz napisał Ronnie Christensen
("Ocaleni"
). W gronie producentów znaleźli się m.in. Alba
(z ramienia firmy Lady Metalmark Entertainment) oraz Will Smith
(Westbrook Studios).
Projekt współfinansują Highland Film Group i Aperture Media Partners. Produkcja korzysta ze wsparcia australijskiego rządu. Arianne Fraser
, dyrektorka generalna Highland Film Group, stwierdziła: Tom Hopper to wyjątkowo utalentowany aktor, który ma wszystko, by stać się kolejną wielką gwiazdą kina akcji. Jest idealnym partnerem dla wspaniałej Jessiki Alby. Stworzą pełen chemii duet w thrillerze szpiegowskim wypełnionym widowiskowymi scenami.
"Weteranka" - zwiastun