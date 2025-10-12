Charli XCX znowu na ekranie. Tym razem w filmie Dakoty Johnson

Po serii udanych aktorskich występów Dakota Johnson szuka nowych wyzwań. Jak się okazuje, jednym z nich będzie niespodziewana próba reżyserskiego debiutu. Zdaniem portalu World of Reel, krążący po Los Angeles komunikat castingowy głosi, że start zdjęć do jej najnowszej produkcji ma mieć miejsce już w przyszłym miesiącu. W obsadzie zobaczymy wielką gwiazdę muzyki pop.
Dakota Johnson jako reżyserka – co wiemy?
Debiutancki film Dakoty Johnson
będzie nosił tytuł "A Tree Is Blue" i opisywany jest jako intymny dramat o dorastaniu. Główną bohaterką będzie młoda kobieta w spektrum autyzmu, która pierwszy raz wyzwala się z nadopiekuńczego domu, by przeżyć prawdziwą, wakacyjną przygodę po zakończeniu liceum. Sama Johnson
opisuje projekt jako "bardzo bliski jej sercu", podkreślając osobisty charakter przedsięwzięcia. Większość jej niedawnych wyborów aktorskich również wskazywało, że jest zainteresowana współtworzeniem autentycznych opowieści, wychodzących z prawdziwych, zupełnie niewymyślonych przeżyć.
Getty Images © Kristy Sparow
Tak będzie i tym razem. Scenarzystką filmu jest bowiem Vanessa Burghardt
; aktorka w spektrum autyzmu, która wcześniej współpracowała z Dakotą Johnson
przy okazji "Tańca młodości
". W tamtym filmie wcieliła się w jej córkę, a w "A Tree Is Blue" również wystąpi jako aktorka. Towarzyszyć jej będzie Jessica Alba
, którą ostatnio mogliśmy obejrzeć w produkcji "Weteranka
".
Zdecydowanie najwięcej reflektorów skierowanych jest jednak na Charli XCX
– supergwiazdę muzyki pop, która ostatnimi czasy coraz chętniej romansuje z aktorstwem. Choć żaden z nich nie trafił jeszcze do kin, piosenkarka wystąpiła już w siedmiu osobnych projektach filmowych. Polscy widzowie najprędzej będą mieli sposobność zobaczenia jej w filmie "Erupcja
" – kręconej w Warszawie niezależnej produkcji Pete'a Ohsa
, w której obok Charli
występuje Lena Góra
.
"Taniec młodości" – zwiastun filmu