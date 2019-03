Joaquin Phoenix jako Joker na nowym zdjęciu

Na czarno-białym zdjęciu skupiony Phoenix wpatruje się w oldschoolowy telewizor, spod którego wystają kasety VHS.

Dajcie znać, czy takie wydanie Jokera Wam się podoba.









Po serii zdjęć Joaquina Phoenixa w roli Jokera już dawno nie dostaliśmy nowych fotek z planu. Todd Phillips przerwał to milczenie i opublikował na swoim instagramowym koncie zupełnie nową i inną stylistycznie fotografię.Film Phillipsa ma opowiedzieć historię Jokera, zanim stał się przeciwnikiem Batmana. Poznamy go więc jako Arthura i dowiemy się, co doprowadziło go do przemiany. Ta wersja historii ma się znacząco różnić od superbohaterskich blockbusterów – opowieść ma być kameralna i pełna mroku.W obsadzie oprócz Phoenixa są też: Robert De Niro Brett Cullen . Premiera w październiku.