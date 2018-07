Joaquin Phoenix o "unikalnym" i "przerażającym" "Jokerze"

Portal Collider opublikował fragmenty wywiadu z Joaquinem Phoenixem opowiadającym co nieco o tajemniczym filmie Todda Phillipsa , w którym on wcieli się w postać Jokera. Pojawiła się też nowa plotka, według której na ekranie zobaczymy pewną bardzo ważną dla Bruce'a Wayne'a/Batmana postać.Aktor zdradził m.in., czemu zdecydował się wziąć udział w projekcie: Phoenix opowiedział też, jaki jest jego stosunek do oczekiwań ze strony fanów:Co ciekawe, Phoenix sam myślał o podobnym projekcie od jakiegoś czasu, na długo zanim zaproponowano mu rolę.Aktor zaznaczył też, że projekt będzie jedyny w swoim rodzaju i prawdopodobnie niezależny od kinowego uniwersum DC:Według najnowszych plotek w filmie oprócz Jokera ma pojawić się również Thomas Wayne, ojciec Bruce'a. Ta postać ma odegrać dużą rolę w fabule. Jeśli już łączycie w głowach ten fakt z informacją, że jakąś rolę w produkcji zaproponowano Robertowi De Niro , Jeff Snider z portalu Collider ukróci wasz entuzjazm: jego zdaniem legendarny aktor nie wcieli się w żadną "kanoniczną", komiksową postać.Ale to wciąż jedynie plotki i domysły. Możliwe, że poznamy jakieś oficjalne szczegóły na Comic-Conie w San Diego, który rusza w przyszłym tygodniu.