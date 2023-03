John Wick powróci? Lionsgate planuje rozbudowę uniwersum

"John Wick 5" powstanie?

John Wick na pewno powróci do kin. Lionsgate rozbudowuje uniwersum

Zwiastun filmu "John Wick 4"

Joe Drake nie kryje, że liczy na powstanie piątej części głównego cyklu. To może dziwić niektórych widzów, którym wydawało się, żeoznacza koniec. Szef Lionsgate'u nie zgadza się z tym i twierdzi, że zakończenie jest na tyle otwarte, że w przypadku woli Chada Stahelskiego Keanu Reevesa piąta część może powstać.Przypomnijmy, że niedawno pisaliśmy o tym, że nawet sam Stahelski nie wyklucza powrotu Johna Wicka. W jednym z wywiadów przed premierą czwartej części powiedział:Niezależnie od tego, czypowstanie, sam bohater powróci na kinowe ekrany. Keanu Reeves wcielił się bowiem ponownie w bohatera na potrzeby filmu. Obraz, którego gwiazdą jest Ana de Armas , ma trafić do kin wiosną przyszłego roku.W rozmowie z The Hollywood Reporter Drake stwierdził, że będzie dążył do tego, aby. Nie podał jednak żadnych szczegółów, wyrażając jedynie nadzieję, że powstanieZ kolei w rozmowie z portalem Collider Drake zdradził, że. Niestety nie podał żadnych jego szczegółów. Nie można wykluczyć, że chodzi tu o spin-off, który sugeruje scena po napisach.