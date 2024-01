To miał być film Netfliksa. A trafi do kin! Zwiastun "Monkey Man"

Kino zemsty inspirowane indyjskimi legendami. W czym zakochał się Jordan Peele?

Zobacz pierwszy zwiastun filmu "Monkey Man"

to pełne akcji kino zemsty. Film jest pełnometrażowym debiutem reżyserskim Deva Patela , który zagrał również główną rolę.Fabuła inspirowana jest podaniami o Hanumanie, Głównym bohaterem jest Kid, mężczyzna naznaczony bolesną traumą, który noc w noc przywdziewa maskę małpy i daje się bić w nielegalnych walkach.Ale przeszłość się o niego upomni i w końcu Kid rozpocznie brutalny odwet na człowieku, który odebrał mu wszystko...W obsadzie filmu oprócz Patela są: Sharlto Copley Producentem filmu jest m.in.Przeniósł więc film do studia Universal, z którym łączy go długoterminowy kontrakt o współpracy.