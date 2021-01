Joseph Gordon-Levitt w końcu trafi do uniwersum Marvela?

Po sieci krąży ostatnio interesująca, choć niestety na razie zupełnie niepotwierdzona, plotka, jakoby Joseph Gordon-Levitt i ktoś z kierownictwa Marvel Studios byli ze sobą w kontakcie. Od razu zrodziły się spekulacje, że aktor w końcu zawita do MCU Fani Gordona-Levitta od lat marzą o jego udziale w którejś z produkcji Marvela . Najwięcej plotek na ten temat krążyło na początku drugiej dekady XXI wieku, kiedy to aktora widziano w roli Ant-Mana . Wtedy były to tylko pobożne życzenia fanów. Czy tym razem będzie inaczej? Czas pokaże.Twórcy nowej plotki nie podają żadnych szczegółów. Spekulują jednak, że Gordon-Levitt mógłby znaleźć się w obsadzie " Fantastic Four " jako Reed Richards . Przypomnijmy, że ten projekt ma już reżysera. Jest nim Jon Watts , autor nowej trylogii o Spider-Manie Gordonowi-Levittowi nie są obce realia pracy nad ekranizacjami komiksów. Był w końcu jedną z gwiazd widowiska " Mroczny Rycerz powstaje ". Przez kilka lat próbował również doprowadzić do realizacji kinowej wersji "Sandmana", którą sam chciał wyreżyserować. Jego wizja została jednak ostatecznie odrzucona