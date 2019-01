Josh Duhamel jednym z pierwszych amerykańskich herosów?

W sieci pojawiła się nowa, na razie nie potwierdzona plotka, o tym, że Josh Duhamel ) zagra jedną z głównych ról w serialu. W obsadzie może też się pojawić Elena Kampouris ).Serial jest ekranizacją komiksu Marka Millara , którą przygotowuje dla platformy Netflix Steven DeKnight Duhamel miałby zagrać jednego z braci Sampson należących do pierwszego pokolenia herosów, którzy otrzymali swoje moce w latach 30. ubiegłego wieku. Znani są jako The Utopian ( Duhamel ) i Brainwave. Są współzałożycielami pierwszej drużyny superbohaterów - Union of Justice. Akcja rozgrywać się będzie w znacznej części współcześnie, kiedy to są powszechnie szanowanymi strażnikami Ziemi. Jednak ich dzieci, również obdarzone mocami, mają problem, by wydobyć się z cienia sławnych rodziców.Wcześniej mówiło się o tym, że braci Samson zagrają Pablo Schreiber Eric Bana . Portal Omega Underground twierdzi jednak, że obaj odrzucili oferty zagrania w serialu.Z kolei Kampouris miałaby się pojawić wjako Chloe Sampson, córka Utopiana. Moce odziedziczyła po obojgu rodzicach, ale nie jest zainteresowana przywdziewaniem kostiumu i walką ze złem. Woli się bawić i imprezować.jest jednym z kilku projektów rozwijanych przez Netflix na bazie komiksów Marka Millara.