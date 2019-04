Już 7 czerwca Netflix zaprasza na "Opowieści z San Francisco"

3 2 1

Oparty na powieściach Armisteada Maupina serialpokazuje dalsze losy Mary Ann ( Laura Linney ), która 20 lat po tym, jak opuściła San Francisco, aby poświęcić się karierze, wraca do rodzinnego miasta, w którym dalej mieszka jej córka ( Ellen Page ) i były mąż Brian ( Paul Gross ). Próbując uciec od kryzysu wieku średniego, do którego doprowadziło ją jej pozornie idealne życie w Connecticut, Mary Ann wraca do domu, gdzie, dzięki Annie Madrigal ( Olympia Dukakis ) i mieszkańcom 28 Barbary Lane, jej życie szybko wraca na właściwy tor.Zobaczcie plakat:Oraz zapowiedź wideo:Serial będzie można obejrzeć już 7 czerwca na Netflix.