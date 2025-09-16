Jubileuszowe Święto Kina 20–21 września – bilety tylko 14 zł

Już 20 i 21 września odbędzie się 10. edycja Święta Kina – ogólnopolskiej akcji, która od dekady popularyzuje chodzenie do kina i wspólne przeżywanie filmowych emocji na dużym ekranie.
Przez dwa dni w kinach biorących udział w wydarzeniu bilety na seanse będą dostępne w specjalnej cenie 14 zł. W repertuarze znalazły się zarówno przedpremiery i premiery (m.in. "Exit 8
", "Skomplikowani
", "Super Charlie
", "Wielki marsz
"), jak i filmy familijne ("Toy Story
", "Skrzat. Nowy początek
", "Lilly i kangurek
"), czy głośny polski tytuł ("Teściowie 3
").
Tylko w zeszłym roku Święto Kina przyciągnęło niemal 600 tys. widzów, co pokazuje, że magia wspólnego oglądania filmów wciąż ma ogromną siłę.
Pełna lista kin oraz szczegółowy repertuar dostępne są na stronie: www.swietokina.com
.
Informacja sponsorowana