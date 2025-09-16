Newsy Filmy Jubileuszowe Święto Kina 20–21 września – bilety tylko 14 zł
Filmy

Jubileuszowe Święto Kina 20–21 września – bilety tylko 14 zł

Informacja sponsorowana /
https://www.filmweb.pl/news/Jubileuszowe+%C5%9Awi%C4%99to+Kina+20%E2%80%9321+wrze%C5%9Bnia+%E2%80%93+bilety+tylko+14+z%C5%82-162947
Jubileuszowe Święto Kina 20–21 września – bilety tylko 14 zł
Już 20 i 21 września odbędzie się 10. edycja Święta Kina – ogólnopolskiej akcji, która od dekady popularyzuje chodzenie do kina i wspólne przeżywanie filmowych emocji na dużym ekranie.

Przez dwa dni w kinach biorących udział w wydarzeniu bilety na seanse będą dostępne w specjalnej cenie 14 zł. W repertuarze znalazły się zarówno przedpremiery i premiery (m.in. "Exit 8", "Skomplikowani", "Super Charlie", "Wielki marsz"), jak i filmy familijne ("Toy Story", "Skrzat. Nowy początek", "Lilly i kangurek"), czy głośny polski tytuł ("Teściowie 3").

Tylko w zeszłym roku Święto Kina przyciągnęło niemal 600 tys. widzów, co pokazuje, że magia wspólnego oglądania filmów wciąż ma ogromną siłę.

Pełna lista kin oraz szczegółowy repertuar dostępne są na stronie: www.swietokina.com.

Informacja sponsorowana

Najnowsze Newsy

Festiwale i nagrody Filmy

"Mamy na Ciebie OKO" – 20. edycja Święta Niemego Kina

Filmy

"Teściowie" przejmują polskie kina. Padł rekord frekwencyjny 2025

1 komentarz
Wideo

Wyścigi konne i brutalna mafia. Teaser filmu "Wielka Warszawska"

Gry

PC? Konsole? Nie! Dziś gra się na komórkach

2 komentarze
Gry

Gry dla dorosłych bez wczesnego dostępu na Steam

Podcast Filmy

Podcast "Freaks and Geeks" #1: "Supersamiec"

Festiwale i nagrody Filmy

Oscary 2026: Agnieszka Holland kontra rewelacja Cannes

1 komentarz