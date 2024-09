Justin Timberlake nie trafi do więzienia

Justin Timberlake winny, ale potraktowany ulgowo

Zdjęcie policji z Sag Harbor po zatrzymaniu Justina Timberlake'a



Przypomnijmy, że chodzi o wydarzenia z czerwca tego roku. W oficjalnym komunikacie policji w Sag Harbor podano, że. Jak się okazało, prowadził piosenkarz, który był pod wpływem alkoholu.Początkowo Timberlake nie przyznawał się do winy. Teraz okazuje się, że poszedł na ugodę.W ramach porozumienia z prokuraturą. Zamiast tego Timberlake przyzna się do pomniejszego wykroczenia. Nie otrzyma kary pozbawienia wolności. Zaś wysokość grzywny, którą zapłaci, ustali w piątek sędzia, aleTimberlake ma również zakaz prowadzenia samochodu w stanie Nowy Jork przez rok. Jest to skutek przepisów stanowych, który z automatu odbierają prawo jazdy każdemu, kto odmówi policji poddania się badaniu alkomatem. Justin Timberlake w ostatnich latach był głównie aktorem. Mogliśmy go zobaczyć m.in. w filmie " Gad ". W tym roku wydał jednak nowy album i jest w trakcie światowego tournée.