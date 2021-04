Justin Timberlake w serialowej wersji "Niebezpiecznego umysłu"

Po sukcesie dramatu " Palmer " Apple TV+ chce rozwijać współpracę z Justinem Timberlakiem . Aktor i piosenkarz zagra główną rolę w serialowej wersji " Niebezpiecznego umysłu ".Produkcja powstanie na podstawie wydanej w 1984 roku autobiografii Chucka Barrisa, gospodarza popularnych w latach 70. teleturniejów. Wyznał on w niej, że telewizyjna kariera miała być tylko przykrywką dla jego prawdziwej działalności – pracy płatnego zabójcy, który na zlecenie CIA likwidował wrogów państwa. Agencja zdecydowania zaprzeczyła, by wydarzenia opisane w książce były prawdziwe. Barris również przyznał, że jest to jego fantazja. Miał starać się o pracę w wywiadzie, ale zanim proces rekrutacyjny dobiegł końca, otrzymał posadę w mediach. Zastanawiał się jednak, jak wyglądałoby jego życie, gdyby został zatrudniony w obu miejscach.W 2002 roku George Clooney zrealizował na podstawie "wspomnień" Barrisa swój debiut reżyserski z Samem Rockwellem w roli głównej. Scenariusz napisał Charlie Kaufman . Sugeruje on, że wydarzenia opisane przez bohatera mogą jednak być prawdą. Produkcja wzięła udział w konkursie głównym Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie w 2003 roku.Współproducentem serialu będzie Miramax (mający prawa do filmu). Obowiązkami showrunnerów podzielą się David Hollander (" Ray Donovan ") i Jon Worley (" Iron Fist "), który napisał już scenariusz pilotowego odcinka.