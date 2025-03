KRZYSZTOF CZECZOT: jak narodził się "Porządny człowiek"?

Podcast możecie obejrzeć:Albo wysłuchać:Tytułowy " Porządny człowiek " to Paweł, czterdziestoparoletni kardiochirurg, wydaje się prowadzić życie idealne. Ma wszystko poukładane, pozornie idealną rodzinę – kochającą żonę i syna, oraz dobrze zapowiadającą się karierę. Spełnia wszystkie oczekiwania swojego wymagającego ojca, żony, a także społeczeństwa, ale nigdy nie zastanawia się, czy to życie jest naprawdę jego własnym wyborem. Niespodziewane zdarzenie wywraca jego świat do góry nogami. Mężczyzna zaczyna dostrzegać układy, które rządzą jego życiem, i zdaje sobie sprawę, że jest uwięziony w sidłach spełniania cudzych oczekiwań. Temat rewizji własnych marzeń i zastanowienia się, czy naprawdę żyjemy życiem, które chcemy, staje się dla niego nie tylko fascynującą, ale i bolesną koniecznością. Serial jest głęboką refleksją nad sensem życia, samorealizacją i poszukiwaniem prawdziwego szczęścia.Podcast powstał we współpracy z platformą Max.