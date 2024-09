"Porządny człowiek": Krzysztof Czeczot gwiazdą nowego serialu Max

"Uczciwy człowiek": o czym opowiada serial Max?

Uczciwy, godny zaufania, zawsze postępujący zgodnie z zasadami, o nienagannej postawie moralnej – taki jest właśnie "porządny człowiek". Jednak co się stanie z jego wewnętrznym kompasem, bezbłędnie wskazującym co dobre, a co złe, gdy zostanie doprowadzony do absolutnego kresu swojej wytrzymałości? Czy pod tak silną presją wybuchnie, przekroczy granice i da się ponieść mrocznym emocjom, nie zważając na konsekwencje? W takiej właśnie sytuacji staje Paweł - główny bohater serialu. To przykładny mąż i ojciec oraz wysokiej klasy kardiochirurg, pnący się po szczeblach kariery. Jego poukładane oraz pozornie idealne życie zaczyna się chwiać się w posadach w momencie, kiedy podejmuje jedną nieprzemyślaną decyzję. Ta, jak w efekcie domina, pociąga za sobą lawinę nieprzewidzianych zdarzeń, których nie da się już ani zatrzymać, ani kontrolować, ani cofnąć...Czeczotowi partnerować będą m.in.: Agnieszka Żulewska Zdjęcia zakończyły się w lipcu. Zdjęcia realizował Jakub Stolecki. Autorem scenografii jest Anna Anosowicz , kostiumów – Agnieszka Werner-Szyrle . Za charakteryzację odpowiada Monika Kaleta . Producentem jest Tomasz Cichoń , kierownikiem produkcji natomiast – Krzysztof Łojan