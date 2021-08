Katarzyna Figura o trudach aktorstwa, psychofanach i Davidzie Lynchu

Czy rozterki artysty może zrozumieć w pełni tylko drugi artysta? Jak oglądać dzieła Davida Lyncha - próbować je zrozumieć czy raczej poczuć? Dlaczego " Premiera Johna Cassavetesa to być może najlepszy film o aktorach, jaki kiedykolwiek powstał? Odpowiedzi szukajcie w rozmowie Łukasza Muszyńskiego z Katarzyną Figurą Legenda polskiego kina odwiedziła podcast "Mój Ulubiony Film" z okazji rozpoczynającego się 3 sierpnia w Gdańsku Octopus Film Festival. Jednym z bardziej obleganych wydarzeń imprezy będzie pokaz " Nagiego instynktu " z dialogami czytanymi przez gwiazdę " Pociągu do Hollywood ".Podcast możecie obejrzeć:Bądź odsłuchać:Hasło przewodnie podcastu brzmi: powiedz mi, jaki jest twój ulubiony film, a dowiem się kim jesteś. Muszyński dyskutuje z zaproszonymi gośćmi o obiektach ich największego kinomaniackiego uczucia. Konwersacja o kinie staje się punktem wyjścia do rozmowy o życiu. Albowiem sztuka i życie lubią się ze sobą przeplatać.Podcastu " Mój Ulubiony Film " możecie słuchać również na Spotify Bohaterem kolejnego odcinka podcastu będzie raper Słoń.