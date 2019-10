Keanu Reeves jednak trafi do uniwersum "Szybkich i wściekłych"?

Getty Images © Foc Kan



Wszystko wskazuje na to, że Keanu Reeves może w końcu pojawić się w cyklu. Jak ujawnił producent serii, Chris Morgan , prowadzi w tej sprawie rozmowy z gwiazdorem. Morganowi bardzo zależy na udziale Reevesa . Problemem jest jednak obecna popularność aktora, którego każdy liczący się producent próbuje namówić do udziału w swoich projektach. Sztuką jest też znaleźć postać, która najlepiej pasowałaby i do gwiazdora i do serii.Przypomnijmy, że Reeves niemal znalazł się w obsadzie spin-offu,. Miał wcielić się w szefa terrorystycznej organizacji Eteon. Początkowo planowano, znacznie więcej scen z tą postacią. Kiedy okazało się, że Reeves nie będzie mógł go zagrać, zdecydowano się pozostawić go (przynajmniej na razie) jako głos.Tymczasem obsadapowiększyła się o kolejną muzyczną gwiazdę. Cardi B otrzymała niewielką rolę w widowisku, co jako pierwszy ujawnił Vin Diesel na swoim Instagramie.