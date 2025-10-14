Newsy Filmy Inne Współpracownicy i przyjaciele z branży żegnają Diane Keaton
Współpracownicy i przyjaciele z branży żegnają Diane Keaton

źródło: Getty Images
autor: Jason LaVeris
W sobotę zmarła Diane Keaton – amerykańska aktorka najlepiej znana z filmów Woody'ego Allena, laureatka Oscara za tytułową rolę w "Annie Hall". Przyjaciele z branży i współpracownicy pożegnali ją w mediach społecznościowych.

Nancy Meyers i Keanu Reeves żegnają Diane Keaton


Wśród osób żegnających Keaton znaleźli się m.in. Nancy Meyers i Keanu Reeves. Aktorka spotkała się z nimi na planie komediodramatu "Lepiej późno niż później". Reżyserka i scenarzystka, która współpracowała z Keaton także przy takich filmach jak "Baby Boom" czy "Ojciec panny młodej", napisała na swoim instagramowym koncie: 

Jako miłośniczka kina jestem z wami – straciliśmy gigantkę. Genialną aktorkę, która wielokrotnie obnażała się, opowiadając nasze historie. Jako kobieta straciłam przyjaciółkę, którą znałam prawie 40 lat – w tym czasie stała się dla mnie siostrą, ponieważ dzieliłyśmy tak wiele pamiętnych doświadczeń. Jako filmowczyni straciłam aktorkę, o jakiej można tylko pomarzyć.

Pełny wpis, w którym Meyers wspomina współpracę z Keaton, znajdziecie poniżej: 



Reeves, który aktualnie promuje komedię "Anioł stróż", w rozmowie z E! News powiedział: 

Była dla mnie bardzo miła. Była hojną artystką i niezwykłą, jedyną w swoim rodzaju osobą. Wspaniale było móc zobaczyć ją i Jacka Nicholsona razem. Mieli wspólną historię i żywili do siebie sympatię. To było naprawdę super.

Zobacz zwiastun filmu "Lepiej późno niż później"


Komediodramat "Lepiej późno niż później" trafił na ekrany w 2003 roku. Przyniósł on Keaton m.in. Złoty Glob oraz nominację do Oscara. Przypominamy zwiastun: 



Woody Allen żegna Diane Keaton


Woody Allen, w którego filmach Keaton stworzyła wiele doskonałych ról – nie tylko w "Annie Hall", ale też "Zagraj to jeszcze raz, Sam", "Śpiochu", "Manhattanie", "Złotych czasach radia" czy "Tajemnicy morderstwa na Manhattanie" – pożegnał aktorkę we wpisie zamieszczonym na platformie The Free Press. 

Jej twarz i śmiech rozświetlały każdą przestrzeń, w której się znalazła – napisał. Wspominał też pierwsze spotkanie z aktorką. Miało ono miejsce w Morosco Theatre na Broadwayu podczas przesłuchania do sztuki "Zagraj to jeszcze raz", w którym uczestniczył też producent David Merrick

Weszła, przeczytała fragment i zbiła nas z tropu. Małą wadą było to, że wydawała się ode mnie wyższa, a nie chcieliśmy, aby to się przejadło w żartach. Jak dwoje uczniów stanęliśmy do siebie plecami na scenie Morosco i zmierzyliśmy się. Na szczęście byliśmy tego samego wzrostu i Merrick ją zatrudnił.  

Keaton i Allen w filmie "Annie Hall"

Na przestrzeni lat Allen stworzył z Keaton bliską relację zawodową i osobistą. 

Czas mijał, a ja robiłem filmy dla jednoosobowej widowni –  Diane Keaton. Nigdy nie przeczytałem ani jednej recenzji mojej pracy i interesowało mnie tylko to, co Keaton ma do powiedzenia na jej temat. Jeśli jej się podobało, uznawałem film za artystyczny sukces. Jeśli była niezbyt entuzjastyczna, przyjmowałem jej krytykę i kierowałem się nią, przemontowując materiał w taki sposób, aby powstało coś, co jej się bardziej spodoba.

