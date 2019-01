Kevin Hart wciąż z szansą na prowadzenie Oscarów?

Getty Images © Kevin Mazur

Magazyn Variety donosi, że władze Amerykańskiej Akademii Filmowej są podobno otwarte na to, by Kevin Hart jednak poprowadził tegoroczną oscarową galę. Informator pisma donosi, że wystarczy, by aktor dał sygnał - choćby za pośrednictwem Twittera - że chce z powrotem posadę.Ironia sytuacji polega na tym, że Hart zrezygnował z funkcji gospodarza po tym, jak spotkała go krytyka za stary wpis na... Twitterze, który uznano za krzywdzący dla społeczności LGBT. Hart przeprosił za swoje słowa, ale jednocześnie wycofał się z prowadzenia gali. Akademia ma jednak trudność ze znalezieniem zastępstwa. Podobno jednak trwają przygotowania na ewentualność pozbawionej prowadzącego gali.Sprawa Harta stała się ponownie głośna po jego wizycie w programie Ellen DeGeneres , która zachęcała go, by przemyślał swoją decyzję. Stanęła też w jego obronie, deklarując, że stare komentarze komentarze nie odzwierciedlają mężczyzny, którego zna dziś i którego nazywa przyjacielem. Sam aktor stwierdził z kolei, że padł ofiarą nagonki na swoją osobę. Przeprosił też raz jeszcze za swoje słowa, deklarując, że "w jego ciele nie ma ani jednej homofobicznej kości".Ceremonia wręczenia Oscarów odbędzie się 24 lutego 2019.