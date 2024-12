John C. Reilly jak Clint Eastwood - zostanie gwiazdą spaghetti westernu

John C. Reilly zagra Buffalo Billa

Okazją do sprawdzenia się w roli jednego z królów prerii ma Reilly'emu przynieść nachodzący projekt "Head or Tails". Nadchodzący film jest produkcji włoskiej, a jego reżyserią zająć się mają Alessio Rigo de Righi Matteo Zoppis , duet odpowiedzialny na " Króla Kraba ", nominowanego w 2022 roku do nagród Davida di Donatello . Nadchodzący film ma być projektem międzynarodowym. Variety ujawnia też dodatkowe nazwiska multijęzycznej obsady. Wśród nich znaleźli się francuska aktorka Nadia Tereszkiewicz (" Tancerka "), Włoch Alessandro Borghi (" Osiem gór ") czy Argentyńczyk Peter Lanzani (" Anioł ")."Heads or Tails" opisywany jest jako surrealistyczny spaghetti western, zainspirowany prawdziwymi wydarzeniami, które miały miejsce w trakcie pobytu Buffalo Billa we Włoszech. Pod koniec XIX wieku Buffalo Bill zjeździł ze swoim cyrkowym show "The Wild West Show" całą zachodnią Europę, docierając w 1890 do Neapolu, następnie udając się na północ, do Rzymu. W trakcie swoich programów, wraz z grupą zasłużonych bohaterów Dzikiego Zachodu, opowiadał anegdoty, nauczał oraz prezentował umiejętności amerykańskich kowbojów. Sam tytuł "Heads or Tails" - "Orzeł czy reszka" - odnosić się ma do jednej z anegdot związanej z pobytem Billa w Italii. Kowboj ponoć miał założyć się z Włochami, że jego ekipa będzie znacznie lepsza w oswajaniu dzikich koni - wedle przekazywanej ustnie legendy, amerykanie przegrali ten zakład."Heads or Tails" zostało już nakręcone i znajduje się obecnie w postprodukcji. Akcja ma obracać się wokół losów młodych kochanków, Rosy ( Tereszkiewicz ) i Sentino ( Borghi ), którzy uciekają przed lokalnym wymiarem sprawiedliwości po zabójstwie męża tej pierwszej. Na ich tropie, poza miejscowymi organami ścigania, są oczywiście wyjęci spod prawa kowboje, ostrzący sobie zęby na potencjalną nagrodę.