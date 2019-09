Reilly zamiast Shannona w koszykarskim serialu HBO

Getty Images © Toby Canham





) zastąpi Michaela Shannona na planie serialu, który dla HBO przygotowuje Adam McKay ). Jako przyczynę zamiany podano "różnice artystyczne", nie wiadomo jednak, o co dokładnie poszło.To opowieść o drużynie Los Angeles Lakers w latach 80. Scenariusz napisał Max Borenstein ) w oparciu o książkę Jeffa Pearlmana Reilly zagra Jerry'ego Bussa, self-made mana, milionera i filantropa, który w 1979 roku wykupił Los Angeles Lakers (a także Los Angeles Kings z ligi NHL), by zamienić drużynę w prawdziwe imperium. Na nowo zdefiniował amerykański sport, jednak cena (także w życiu prywatnym), którą przyszło mu zapłacić, była zbyt wysoka.) wcieli się w legendę NBA, Jerry'ego Westa, który grał w drużynie, potem był jej trenerem, a w końcu managerem. Aktor zagra go jako kłótliwego geniusza koszykówki, który byłby idealnym człowiekiem do zbudowania legendy Lakersów, gdyby nie jego największy wróg: on sam. McKay jest reżyserem i producentem projektu.