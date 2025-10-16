"Glina. Nowy rozdział": Zobacz naszą relację z premiery

Już dziś na platformę SkyShowtime trafiły pierwsze dwa odcinki serialu "Glina. Nowy rozdział" – kontynuacji uznawanego za jeden z najlepszych polskich kryminałów "Gliny". Na uroczystej premierze mieliśmy okazję porozmawiać z gwiazdami produkcji: wracającym do roli Artura Banasia Maciejem Stuhrem oraz Piotrem Stramowskim, Weroniką Książkiewicz i Nelą Maciejewską.
Premiera serialu "Glina. Nowy rozdział". Rozmawiamy z Maciejem StuhremMaciej Stuhr
, który w "Glinie. Nowym rozdziale
" wraca do roli Artura Banasia, opowiedział, czym serial wyróżnia się na tle innych produkcji.
Premiera serialu "Glina. Nowy rozdział". Rozmawiamy z Weroniką KsiążkiewiczWeronika Książkiewicz
, czyli ekranowa Luiza z "Gliny. Nowego rozdziału
", opowiedziała nam o fenomenie oryginalnego serialu.
Premiera serialu "Glina. Nowy rozdział". Rozmawiamy z Nelą MaciejewskąNela Maciejewska
, która w "Glinie. Nowym rozdziale
" wciela się w Tamarę Rudnik, zdradziła, że inspiracją dla jej postaci była bohaterka grana przez Gillian Anderson
w serialu "Upadek
".
Premiera serialu "Glina. Nowy rozdział". Rozmawiamy z Piotrem Stramowskim
Piotr Stramowski, który w "Glinie. Nowym rozdziale" gra Jakuba, powiedział, że serial to nie tylko kino dla mężczyzn, lecz przede wszystkim dla wymagającego widza. Kto jest jego ulubionym filmowym gliną?
O serialu "Glina. Nowy rozdział". Zobacz zwiastun
"Glina. Nowy rozdział
" to kontynuacja serialu "Glina
", który zadebiutował na ekranach w 2003 roku. Przypominamy zwiastun:
Policjanci ze stołecznego wydziału zabójstw każdego dnia stają twarzą w twarz z przemocą, śmiercią i ciemną stroną ludzkiej natury. Do doświadczonych komisarzy Banasia (Maciej Stuhr
) i Jóźwiaka (Jacek Braciak
) dołącza młoda, ambitna policjantka – aspirantka Tamara Rudnik (Nela Maciejewska
). Już na początku zostaje rzucona w sam środek brutalnej rzeczywistości warszawskiego półświatka, gdzie granice między dobrem a złem często niebezpiecznie się zacierają. W miarę jak kolejne śledztwa przynoszą więcej pytań niż odpowiedzi, funkcjonariusze muszą stawić czoła nie tylko bezwzględnej rzeczywistości, ale także własnym demonom.