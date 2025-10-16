Newsy Seriale "Glina. Nowy rozdział": Zobacz naszą relację z premiery
"Glina. Nowy rozdział": Zobacz naszą relację z premiery

źródło: materialy promocyjne
Już dziś na platformę SkyShowtime trafiły pierwsze dwa odcinki serialu "Glina. Nowy rozdział" – kontynuacji uznawanego za jeden z najlepszych polskich kryminałów "Gliny". Na uroczystej premierze mieliśmy okazję porozmawiać z gwiazdami produkcji: wracającym do roli Artura Banasia Maciejem Stuhrem oraz Piotrem Stramowskim, Weroniką Książkiewicz i Nelą Maciejewską.

Premiera serialu "Glina. Nowy rozdział". Rozmawiamy z Maciejem Stuhrem


Maciej Stuhr, który w "Glinie. Nowym rozdziale" wraca do roli Artura Banasia, opowiedział, czym serial wyróżnia się na tle innych produkcji.



Premiera serialu "Glina. Nowy rozdział". Rozmawiamy z Weroniką Książkiewicz


Weronika Książkiewicz, czyli ekranowa Luiza z "Gliny. Nowego rozdziału", opowiedziała nam o fenomenie oryginalnego serialu. 



Premiera serialu "Glina. Nowy rozdział". Rozmawiamy z Nelą Maciejewską


Nela Maciejewska, która w "Glinie. Nowym rozdziale" wciela się w Tamarę Rudnik, zdradziła, że inspiracją dla jej postaci była bohaterka grana przez Gillian Anderson w serialu "Upadek". 



Premiera serialu "Glina. Nowy rozdział". Rozmawiamy z Piotrem Stramowskim


Piotr Stramowski, który w "Glinie. Nowym rozdziale" gra Jakuba, powiedział, że serial to nie tylko kino dla mężczyzn, lecz przede wszystkim dla wymagającego widza. Kto jest jego ulubionym filmowym gliną? 



O serialu "Glina. Nowy rozdział". Zobacz zwiastun


"Glina. Nowy rozdział" to kontynuacja serialu "Glina", który zadebiutował na ekranach w 2003 roku. Przypominamy zwiastun: 



Policjanci ze stołecznego wydziału zabójstw każdego dnia stają twarzą w twarz z przemocą, śmiercią i ciemną stroną ludzkiej natury. Do doświadczonych komisarzy Banasia (Maciej Stuhr) i Jóźwiaka (Jacek Braciak) dołącza młoda, ambitna policjantka – aspirantka Tamara Rudnik (Nela Maciejewska). Już na początku zostaje rzucona w sam środek brutalnej rzeczywistości warszawskiego półświatka, gdzie granice między dobrem a złem często niebezpiecznie się zacierają. W miarę jak kolejne śledztwa przynoszą więcej pytań niż odpowiedzi, funkcjonariusze muszą stawić czoła nie tylko bezwzględnej rzeczywistości, ale także własnym demonom.

Glina. Nowy rozdział  (2025)

 Glina. Nowy rozdział

Glina  (2003)

 Glina

