Los serialu "Tulsa King" przesądzony

W niedzielę w USA swoją premierę będzie miał trzeci sezon serialu "Tulsa King". Tymczasem Paramount+ już teraz ogłosił decyzję dotyczącą dalszych losów hitu Taylora Sheridana.
Niespodzianki nie było. Serial "Tulsa King" przedłużony
Fani mogą spać spokojnie. Wygląda bowiem na to, że Paramount+ jest tak pewne dobrego odbioru trzeciego sezonu, że bez czekania na premierę już ogłasza, że czwarty sezon "Tulsa King" powstanie
. Jego gwiazdą oczywiście pozostanie Sylvester Stallone
. "Tulsa King"
jest aktualnie największym serialowym hitem Paramountu. Pierwszy odcinek drugiego sezonu przed rokiem obejrzało 21,1 mln widzów.
Show jest tak popularny, że już zapowiedziano jego spin-off – "NOLA King"
. Gwiazdą tego serialu będzie Samuel L. Jackson
. Jego postać zostanie przedstawiona fanom w trzecim sezonie "Tulsa King
".
W trzecim sezonie imperium Dwighta rozrasta się, co przysparza mu nowych, niezwykle potężnych wrogów. Najważniejszymi z nich będą Dunmire'owie – stara, bogata rodzina, która zmusi Dwighta do zaryzykowania wszystkiego, by ochronić siebie i to, co zbudował.
Zwiastun serialu "Tulsa King"