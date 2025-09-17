Newsy Seriale Los serialu "Tulsa King" przesądzony
W niedzielę w USA swoją premierę będzie miał trzeci sezon serialu "Tulsa King". Tymczasem Paramount+ już teraz ogłosił decyzję dotyczącą dalszych losów hitu Taylora Sheridana.

Niespodzianki nie było. Serial "Tulsa King" przedłużony



Fani mogą spać spokojnie. Wygląda bowiem na to, że Paramount+ jest tak pewne dobrego odbioru trzeciego sezonu, że bez czekania na premierę już ogłasza, że czwarty sezon "Tulsa King" powstanie. Jego gwiazdą oczywiście pozostanie Sylvester Stallone.


"Tulsa King" jest aktualnie największym serialowym hitem Paramountu. Pierwszy odcinek drugiego sezonu przed rokiem obejrzało 21,1 mln widzów.

Show jest tak popularny, że już zapowiedziano jego spin-off – "NOLA King". Gwiazdą tego serialu będzie Samuel L. Jackson. Jego postać zostanie przedstawiona fanom w trzecim sezonie "Tulsa King".

W trzecim sezonie imperium Dwighta rozrasta się, co przysparza mu nowych, niezwykle potężnych wrogów. Najważniejszymi z nich będą Dunmire'owie – stara, bogata rodzina, która zmusi Dwighta do zaryzykowania wszystkiego, by ochronić siebie i to, co zbudował.

